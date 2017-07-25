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4'ncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 25.7.2017 07:57 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 08:17
4'ncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

'da kaldığı apartın 4'ncü kat penceresinden düşen 18 yaşındaki öldü.

Olay, saat 01.10 sıralarında Kirişçi Mahallesi Şehit Zafer Ak Caddesi üzerinde bulunan bir apartın 4'üncü katında meydana geldi. Üniversite sınavlarına hazırlanan , kaldığı apartın penceresinde dengesini yetirince beton zemine düştü. Sacıkara'nın düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

sevk edilen sağlık ekibi yapılan müdahale sonrası Sacıkara'nın öldüğünü tespit etti.

Olayı duyup gelen Sacıkara'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Sacıkara'nın cesedi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu araştırmaya başladı.
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4'ncü kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
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