Adliyede yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Bursa merkez Nilüfer ilçesi Ataşehir Mahallesi Ata Bulvarı'nda bulunan Bursa Adliyesi Ek Hizmet Binası'nın ikinci katındaki bir klima motoru alev aldı. Yoğun duman paniğe neden olurken, kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Önlem amaçlı 5 itfaiye aracının hazır bulunduğu yangın büyümeden söndürüldü. Yangın adliyede ve çevresinde paniğe sebep olurken, alev ve dumanlardan etkilenenlerin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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