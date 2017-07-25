Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’da eğlence kulübünde çıkan korkuttu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017 14:38 Güncelleme Tarihi: 25.7.2017 14:47
Ankara’da eğlence kulübünde çıkan yangın korkuttu

Başkent’te mühürlü olan bir eğlence kulübünde çıkan sonucu yoğun dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 'nın Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde mühürlü olan eğlence kulübünde çıktı. Çevredeki vatandaşların dumanı fark etmesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağladı. Mühürlü olan eğlence kulübünün kapısını kıran itfaiye erleri yoğun duman içerisinde yangına müdahale etti. Eğlence kulübünün yanında bulunan otel çalışanları ile müşterileri tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 2 vatandaş, itfaiye erleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İçeride bulunan yoğun dumandan dolayı zor anlar yaşayan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara’da eğlence kulübünde çıkan yangın korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz