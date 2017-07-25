'Ölü hesaplar'a dublörlü soygun

İstanbul'da hareketsiz hesaplarında olağandışı hareketler belirleyen bir kamu bankası yetkililerinin nisan ayında savcılığa başvurması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.



Yapılan soruşturmada, 'ölü hesaplar'dan sahte kimliklerle para çeken 3 şüpheliye ulaşıldı. Şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler kendilerini Görkem Kibaroğlu'nun para karşılığında tuttuğunu ifade edince, Kibaroğlu da yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından suçları tespitli şekilde adliyeye sevk edilen 3 dolandırıcı, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.





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Soruşturmanın peşini bırakmayan mali polis, yaptığı ısrarlı çalışmalarda bu kez ölü hesaplardan para çeken çetenin ele başının Taner Ünalan olduğunu tespit etti. Ünalan'ın, hesapların boşaltıldığı bankanın Ankara Genel Müdürlüğü'nde görevli Sadık Düzenli ile irtibatlı olduğunu belirleyen ekipler, çete elebaşının Sadık Düzenli'den ölü hesap bilgileri ve kişisel bilgileri aldığı, bu bilgilerle kişi analizi yaparak hesabı bulunan müşterilerin dublörlerini bulmak için Kibaroğlu'nu görevlendirdiği, Kibaroğlu'nun da bulduğu kişilere sahte kimlik çıkartarak bu kişilerin İstanbul'daki banka şubelerinden para çekmesini sağladığını tespit etti.





3 bin dolara anlaşma



Yapılan çalışmalarda dublörleri tek tek belirleyen mali polis ekipleri, çetenin dublör olarak kullandığı Raşit Özyalçın, Sami Öztürk, Kadir Tandoğan ve Güler İslamoğlu aracılığıyla farklı kimliklerle ölü hesaplardan defalarca para çektiklerine ulaştı. Çete adına en fazla parayı Tandoğan'ın çektiğini belirleyen ekipler, Tandoğan'ın 2 ayrı seferde ölü hesaplardan 1 milyon 600 bin lira, ikinci sıradaki İslamoğlu'nun 1 milyon liradan fazla, diğer şüphelilerin ise 500 bin liraya yakın bir parayı hesaplardan çektiğini tespit etti.



Para çeken bazı şüphelilerin gerçek kimliğinin de belirlenmesi için çalışmalarını devam ettiren mali polis ekipleri, para çeken dublörlerin işlem karşılığı 2 bin ile 3 bin dolar arasında ücret aldığını tespit etti. Dublörlerin çektikleri paralarla kaçmalarını engellemek için çete tarafından banka çevresinde izlendiği anlaşılırken, Kibaroğlu'nun paraları teslim ettiği elebaşı Taner Ünalan'ın ise bankacı Düzenli'ye ve Kibaroğlu'na pay verdiği belirlendi.





2 lüks daire 1 araç almış

Çete elebaşı Ünalan'ın hesaplardan çekilen paraların büyük kısmını kendi hesabına aktardığı ve lüks içerisinde yaşadığı belirlenirken, Ünalan'ın son 2 ay içerisinde 2 lüks daire ve lüks bir araç satın aldığı ortaya çıkarıldı. Yaptığı tespitlerin ardından eş zamanlı operasyon düzenleyen mali polis ekipleri, çete elebaşı Taner Ünalan, çetenin hesaplarını boşalttığı bankadaki ayağı bankacı Sadık Düzenli, dublör olarak kullanılan Raşit Özyalçın, Kadir Tandoğan, Güler İslamoğlu ile Sami Öztürk geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Çetenin dublörler ayağının başındaki isim Kibaroğlu'nu adresinde bulamayıp aramalarına devam eden polis, gözaltına aldığı 6 şüpheliyi adliyeye sevk etti. Toplam 6 milyonluk vurgun yaptığı belirlenen çetenin mahkemeye sevk edilen 6 üyesi de tutuklan cezaevine kondu. (Milliyet)