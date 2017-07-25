İl merkezi Hasanbey mMahallesindeki bir büfeden içeriye vatandaşların gözünün önünde hızlıca giren iki sansar kapıya yakın bir noktada kavgaya tutuştu. Birbirlerine sarılıp yuvarlanan sansarlar etrafındaki vatandaşlara aldırış etmeden kavgalarını yaparken, bu anlar ise işletmeye ait güvenlik kameralarına yansıdı.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

Büfede duran işletmecinin kapıya çıktığı anda içeri giren sansarlar kısa bir paniğe neden olurken, kaldırımda yürürken olayı gören ve şaşkınlıkla cep telefonuna kaydetmek isteyen vatandaşların hali de kameralara yansıdı.

Sansarların büfedeki kavgası güvenlik kamerasında

İşte örnek bir sansar fotoğrafı: SANSARLAR HAKKINDA Etçillerin köpeğimsiler üst familyasındandırlar. İnce ve basık şekilleri, gelişmiş ve keskin duyu organları ve uyum yetenekleri olan canlı, hareketli hayvanlardır. Korku bilmezler ve kendilerinden üstün avlara saldırırlar. Anüs bezlerinden düşmanı korkutan keskin kokulu bir salgı çıkarırlar. Tüm dünyada her türlü bölgede yaşarlar. Kürkleri değerlidir. Bu nedenle sayıları azalmaktadır. Yavrularına bakma içgüdüleri çok gelişmiştir. Dünyaya gelen 2-10 kör yavru ana tarafından bakılarak yetiştirilir. 5 alt familyaları, 24 cinsi ve 65 türü vardır. 4 türü vardır ki kurt büyüklüğündedir. Ön ayakları arka ayaklardan daha uzundur. Kuyruk kısa ve çalı tüylüdür. Büyük, koyu renk, tüysüz kulakları, eğri duruşlu gözleri ve büyük koyu renk burnu vardır. Gündüzü mağaralarda geçirip gece sürüler halinde dolaşırlar.