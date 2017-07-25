Temizlik görevlisi köpeğe elleriyle su içirdi

Kocaeliİ'nin Derince İlçesi'nde temizlik görevlisi Yılmaz Duran çeşmenin yanına yaklaşan sahipsiz köpeğe elleriyle su içirdi. Kocaeli'de hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşırken, sokakta yaşayan hayvanlar da sıcaktan etkileniyor. Derince Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Yılmaz Duran, Yenikent Mahallesi'nde parkta temizlik yaparken yanına yanaşan sahipsiz köpeğe elleriyle su içirdi. Yılmaz Duran çeşmeden avcunun içerisini su doldurarak köpeğe içirdi. Yılmaz Duran ardı ardına avcuna su doldurarak köpeğe su içirirken, davranışı çevredekilerin takdirini topladı.