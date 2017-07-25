Tümör, ayaklarını 4 numara büyüttü

Diyarbakır
'da yaşayan 49 yaşındaki Hayrettin Yıldız
, yaklaşık iki yıldır şiddetli baş ağrı
sı sorunu yaşıyordu. Ağrılara bir de yüzü ve vücudundaki değişiklikler eklenince doktora başvurdu. Burnu, kulakları, el ve ayakları son bir yıl içinde yavaş yavaş büyümeye başladı. 43 numara olan ayakkabıları ayağını sıkıyor ve giderek daha büyük numaralı ayakkabılar almak zorunda kalıyordu. Zamanla 47 numarayı bulan ayakları güçlükler yaşatıyordu. Hastanede çekilen MR'da hipofiz bezinde 5 santimlik bir tümör
olduğu belirlendi. Vücudun "orkestra şefi" olan 1 gram ağırlığında ve fındık büyüklüğündeki hipofiz bezi ve beyindeki ana damarları yumurta büyüklüğünde bir tümör ile kaplanmış, işlevini yapamaz hale gelmişti. Acil ameliyat olması gerektiğini öğrendi.
BURUN DELİĞİNDEN...
Memorial Dicle Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Op. Dr. Adil Yılmaz
tarafından ameliyata alınan Hayrettin Yıldız'a 6 saat süren özel bir cerrahi işlem uygulandı. Tümörün, kafatası tabanından beynin içine doğru büyümüş olduğunu söyleyen Op. Dr. Adil Yılmaz, "Tümör, her iki görme sinirine bası yapmış ve beyin sapının hemen yakınına kadar ulaşmıştı. Hipofiz bezini adeta yok etmişti. Hasta ameliyat olmasaydı, her iki gözünde de tamamen görme kaybı gelişebileceği gibi yaşamı tehlikeye girebilirdi. Bu ameliyatı Kulak Burun Boğaz Uzmanımız Doç. Dr. Ediz Yorgancılar'ın desteğiyle kapalı yöntem ile burun deliğinden girerek gerçekleştirdik" dedi.
KAFATASI RESTORASYONU
Burun deliğinden girilerek gerçekleştirilen endoskopik cerrahinin, hastanın yaşamı ve konforu bakımından önemine de vurgu yapan Op. Dr. Yılmaz, "Endoskopik cerrahi ile hastanın her iki burun deliğinden kamera eşliğinde tümöre ulaştık ve yaklaşık 15 mm çaplı açıklıktan tümörü çıkardık. Boyundan kafatası içine giren her iki karotis arter yani şah damarı arasında çalıştık. Bu mesafenin en dar noktası 9 mm çapa kadar düştü ve yumurta büyüklüğündeki bu tümörü bu dar koridordan almayı başardık. Tümör çıkarıldıktan sonra hastanın karın cilt altı dokusundan aldığımız yağ ve fascia denilen kas kılıfıyla, kafatası tabanı restorasyonu gerçekleştirdik" diye konuştu.
BÜYÜME YAVAŞ YAVAŞ DURACAK
Hayrettin
Yıldız, ameliyat sonrası baş bölgesindeki tümör nedeniyle büyüyen organları ile el ve ayaklarındaki büyümenin de yavaş yavaş duracağını doktorundan öğrendiğini söyledi. Yıldız, "Ameliyatım kapalı yapıldığı için de daha kısa sürede iyileştim. Ameliyattan bir gün sonra normal yaşantımı sürdürebilir duruma geldim" dedi.