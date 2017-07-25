'Uyuyan hesaplar'daki paraları dublör kullanarak çeken 6 kişi tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Şebeke liderliği yaptığı öne sürülen Taner Ü., R.Ö., K.T., S.Ö., G.K. ve G.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Polis ekipleri, yaptığı incelemelerde bankanın genel merkezinde görevli bir kişiden yardım alan şüphelilerin bankacılık dilinde 'uyuyan hesap' olarak nitelendirilen hesapları tercih ettiklerini ileri sürdü. Ekipler, ilk belirlemelere göre 20 kişinin hesabından 812 bin Euro, 320 bin Dolar ve 61 bin Sterlin sahte ehliyet ve nüfus kağıtlarıyla paralarının çekildiğini tespit etti.Şüphelilerin sahte kimliklerle paraları çekmeleri bankaların güvenlik kameralara görüntülerine yansıdı. Polis ekiplerinin, takibindeki şüpheliyi, bankadan parayı çekmesinin ardından suç üstü yakalaması görüntülere yansıdı.