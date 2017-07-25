Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'Uyuyan hesaplar'daki paraları dublör kullanarak çeken 6 kişi tutuklandı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 25.7.2017 17:34
'Uyuyan hesaplar'daki paraları dublör kullanarak çeken 6 kişi tutuklandı

Bir kamu bankasında uzun süre işlem gerçekleştirilmeyen ve hesapta yüklü miktarda para bulunan banka hesaplarının sahibinin kimlik bilgilerine uygun düzenledikleri sahte kimliklerle para çeken şüphelilere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlendi.

Şebeke liderliği yaptığı öne sürülen Taner Ü., R.Ö., K.T., S.Ö., G.K. ve G.İ. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YAKLAŞIK 6 MİLYON LİRALIK VURGUN

Polis ekipleri, yaptığı incelemelerde bankanın genel merkezinde görevli bir kişiden yardım alan şüphelilerin bankacılık dilinde 'uyuyan hesap' olarak nitelendirilen hesapları tercih ettiklerini ileri sürdü. Ekipler, ilk belirlemelere göre 20 kişinin hesabından 812 bin Euro, 320 bin Dolar ve 61 bin Sterlin sahte ehliyet ve nüfus kağıtlarıyla paralarının çekildiğini tespit etti.

BANKADAN PARALARIN ÇEKİLMESİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin sahte kimliklerle paraları çekmeleri bankaların güvenlik kameralara görüntülerine yansıdı. Polis ekiplerinin, takibindeki şüpheliyi, bankadan parayı çekmesinin ardından suç üstü yakalaması görüntülere yansıdı.
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
'Uyuyan hesaplar'daki paraları dublör kullanarak çeken 6 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz