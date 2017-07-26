5 yıldızlı otelde tatil yaparken yakalandılar

Bolu'nun doğa harikası Abant Tabiat Parkı'na önceki gün eş ve çocuklarıyla gelen 3 kişi, 5 yıldızlı otele yerleşti. 3 lüks otomobille gelen 3 aile, çocuklarının bakıcıları için de ayrıca bir oda kiraladı. Yapılan incelemede 3 kişinin otel görevlilerine verdiği kimliklerin sahte olduğu anlaşıldı. 3 kişinin, İstanbul Emniyeti tarafından 'hırsızlık' suçundan arandığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, dün sabaha karşı otele gelip kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheliyi yaklayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden birisinin 400 bin TL değerindeki son model lüks otomobiline de çalıntı olduğu gerekçesiyle el konuldu. Otomobil çekiciye yüklenerek şüpheliler ile birlikte İstanbul'a götürüldü. Eş ve çocukları otelde kalan 3 kişinin, İstanbul'da lüks araçları çalarak sattıkları ileri sürülürken soruşturma sürdürülüyor.