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İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 08:08 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 08:11
Ankara'da gizemli cinayet

’da kız arkadaşıyla gezerken silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti. Şahısın otomobilini gasp eden saldırganlar, kız arkadaşını da ayını otomobille kaçırdı.

Gece saatlerinde Çankaya'da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; kız arkadaşı ile birlikte babasına ait 06 AP 689 plakalı otomobille İmrahor Caddesi'nin kenarında bulunan boş araziye gelen bir kişi, burada silahlı kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Bir süre yaşanan arbedenin ardından saldırganlar, şahsı tabancayla ağır yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan şahsın otomobilini gasp eden saldırganlar, kadını da araca zorla bindirerek olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra saldırganların elinden kurtulan kadın, polis karakoluna sığınarak olayı anlattı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, kaçan otomobilin yakalanması için alarma geçti. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ve büro ekipleri, saldırıya ilişkin delilleri topladı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da gizemli cinayet
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