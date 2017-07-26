Arazisinde keçi otlattığı için öldürdü

Olay, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde Bulutoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlarını otlatmak için evden ayrılan Mehmet Kuru, bir arazide tabanca ile öldürülmüş olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği de destek olarak ekip gönderdi.



CİNAYETİ ÇOCUK ÜSTLENDİ



Cinayeti aydınlatmak için jandarma ve polis birlikte hareket ederek özel bir ekip kurdu. Olay yerinde yapılan detaylı incelemede Kuru'nun öldürülmeden önce birileri tarafından ateş edilerek kovalandığını belirleyen ekip, olay yerinde bir de ayakkabı izi buldu. Ekiplerin yaptığı araştırmada Kuru'nun cesedinin bulunduğu arazinin sahibi olan Bahça ailesiyle husumetli olduğu saptandı.



Bunun üzerine Bahça ailesinin evine giden ekipler, olay yerindeki izle uyumlu bir ayakkabı bulunurken, poşet içerisinde de ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Bunun üzerine 17 yaşındaki M.B., 'Ben öldürdüm' diyerek ekiplere teslim oldu. Ancak, M.B.'nin anlattıklarından ikna olmayan ekip, tüm aile bireylerini gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



Özel ekip olay yerinden elde ettiği delillerden yola çıkarak cinayeti M.B.'nin amcası Ahmet Bahça'nın işlediğini ortaya çıkardı. Bunun üzerine M.B. de polislere yalan söylediğini belirterek, "Olay esnasında amcam Ahmet Bahça ile beraberdim. Amcam şahsa ateş defalarca ateş ederek öldürdü. Ben de elinden silahı alıp, 'Senin çocukların var ben üstlenirim' dedim. Polisler eve gelince 'ben yaptım' diyerek teslim oldum. Yalan söylediğim için pişmanım" dedi.



"ARAZİMİZDE KEÇİ OTLATIYORDU"



Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ahmet Bahça, husumetli olduğu Mehmet Kuru'yu arazisinde keçi otlattığı için uyardığını belirterek, "5 yıl öncesinde arazi paylaşımı yüzünden husumetliydik. Keçileri tarladan çıkarması için uyarınca bana küfretti, ben de ateş ederek öldürdüm" diye konuştu.

Ahmet Bahça ile yeğeni M.B., sorgularının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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