Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Cinayet ayakkabı izinden çözüldü

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 15:23
Cinayet ayakkabı izinden çözüldü

'ta 2 gün önce arazide cesedi bulunan kişinin katil zanlısına ayakkabı izinden yola çıkılarak ulaşıldı.

'ın Onikişubat ilçesine bağlı Bulutoğlu Mahallesi'nde iki gün önce hayvan otlatmaya çıkan Mehmet Kuru'nun (45) cesedi, arazide bulundu. Yapılan incelemede silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen Kuru ile ilgili araştıran ekipler, olay mahallinde ayakkabı izi buldu.

Ekiplerin çalışması sırasında lise öğrencisi M.B. (17) ne giderek cinayeti kendisinin işlediğini belirtti. Yapılan sorgusunda çelişki tespit edilince soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay yerindeki ayakkabı iziyle M.B'nin amcası Ahmet B'nin (31) ayakkabı izinin eşleştiğini tespit etti.

Şüpheli Ahmet B'nin evinde yapılan aramada poşet içerisinde bulunan ruhsatsız tabancanın da olayda kullanıldığı belirlendi.

Yapılan sorgu ve bulunan deliller ışığında olayın zanlısı Ahmet B. (31) ile yeğeni gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cinayet ayakkabı izinden çözüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz