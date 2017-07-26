Cinayet ayakkabı izinden çözüldü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Bulutoğlu Mahallesi'nde iki gün önce hayvan otlatmaya çıkan Mehmet Kuru'nun (45) cesedi, arazide bulundu. Yapılan incelemede silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen Kuru ile ilgili cinayeti araştıran ekipler, olay mahallinde ayakkabı izi buldu.

Ekiplerin çalışması sırasında lise öğrencisi M.B. (17) polis merkezine giderek cinayeti kendisinin işlediğini belirtti. Yapılan sorgusunda çelişki tespit edilince soruşturmayı derinleştiren ekipler, olay yerindeki ayakkabı iziyle M.B'nin amcası Ahmet B'nin (31) ayakkabı izinin eşleştiğini tespit etti.

Şüpheli Ahmet B'nin evinde yapılan aramada poşet içerisinde bulunan ruhsatsız tabancanın da olayda kullanıldığı belirlendi.

Yapılan sorgu ve bulunan deliller ışığında olayın zanlısı Ahmet B. (31) ile yeğeni gözaltına alındı.