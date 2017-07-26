Gurbetçi çiftin aracının camını kırıp 83 bin lira çaldılar!

Olay saat 15.30 sıralarında Vakıflar Bölge Müdürlüğü yanında bulunan bir mobilya mağazası önünde gerçekleşti.

Fransa'da inşaat işçisi olarak çalışan Hasan Ay ile eşi Sevcan Ay, evlerini satmak için memleketleri Tokat'a geldi.

Çift, satış işlemlerinin tamamlanmasının ardından bankaya giderek paralarının bir kısmını çekti.

Daha sonra AE-385-CR yabancı plakalı cip ile yol üzerindeki bir mobilya mağazasına gitti.

Araçlarını dükkan önüne park eden çift kısa süre sonra dışarıdan gelen cam kırılma sesini duyunca dışarı çıktı.

Bu sırada bir kişinin camını kırdıkları cipin sağ arka tarafından uzanarak poşet içindeki 83 bin lirayı aldığını farketti.

Para dolu poşeti alan şüpheli kendisini bekleyen 34 ZNB 74 sahte plakalı araca binerek uzaklaştı.

Soyulduğunu fark eden Hasan Ay, hırsızların peşinden koştu ancak yetişemedi.

Şüphelilerin bulunduğu araç Hızırhane Caddesi'nden Gazi Osman Paşa Bulvarı'na çıktı.

Burada şehir içi halk otobüsüne yandan çarpan araçtakiler kaçmaya devam etti ve kısa sürede bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.