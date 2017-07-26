‘Hocaların kutbu’ mezarında anıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla "Ulema kabri" inşa ettirilen Prof. Dr. Halil İnalcık
, birinci ölüm yıldönümünde dün Fatih Camisi'nde anıldı. Tarihçilerin şeyhi anlamına gelen "Şeyh-ül Müverrihin" lakabıyla anılan İnalcık için düzenlenen anmaya kızı Günhan İnalcık, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, tarihçi Murat Bardakçı, yazar İskender Pala ve şarkıcı Yavuz Bingöl katıldı. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İnalcık'ın kabri başında dua okudu. Anmada Günhan İnalcık, "Babamı çok özledim" dedi. Kalın, İnalcık'ın sık sık "Osmanlı tarihini anlamadan Avrupa tarihini anlayamazsınız. Osmanlı tarihini incelemeden dünya tarihini yazamazsınız" dediğini anımsatarak "Disiplinler arası bakabilen, çok farklı ilim dallarından istifade eden bir tarihçimizdi" diye konuştu. İnalcık'ın ruhu için camide mevlit okutuldu. "Hocaların hocası" İnalcık, geçen yıl 25 Temmuz'da 100 yaşında yaşamını yitirmişti. İnalcık'ın cenazesi, Kalın'ın girişimi ile çıkarılan Bakanlar Kurulu kararıyla Fatih Camisi Haziresi'ne defnedilmişti. İnalcık'ın cenazesi, Fatih Camisi'nde Osmanlı İmparatorluğu döneminde protokol mezarlığı olan, Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin yanında ve Gazi Osman Paşa'nın türbesinin arka kısmında bulunan hazirede toprağa verilmişti.