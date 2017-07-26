Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İnternetten aldığı tüfekle arkadaşını öldürdü

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 12:25
İnternetten aldığı tüfekle arkadaşını öldürdü

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir kişi, internetten aldığı pompalı tüfekle çocukluk arkadaşını vurarak öldürdü.

Bursa'nın Esenevler Mahallesi 1. Erciyes Sokak'ta ikamet eden Ömer Sabah (28), evinden çıktığı sırada, aralarında husumet bulanan çocukluk arkadaşı Murat K. (26) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Sabah, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti, zanlı Murat K, otomobiliyle kaçtı.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan zanlıyı, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki polis okulu kavşağında yakaladı. Sabah'ın vurulduğunu öğrenerek, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Ceset, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

650 LİRAYA SATIN ALMIŞ

Katil zanlısının i, imam nikahlı karısıyla ilgili dedikodu çıkardığı gerekçesiyle işlediği öne sürüldü. Murat K'nın, sorgusunda, cinayeti işlediği pompalı tüfeği kısa süre önce internetten 650 liraya satın aldığını söylediği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İnternetten aldığı tüfekle arkadaşını öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz