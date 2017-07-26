İnternetten aldığı tüfekle arkadaşını öldürdü

Bursa'nın Esenevler Mahallesi 1. Erciyes Sokak'ta ikamet eden Ömer Sabah (28), evinden çıktığı sırada, aralarında husumet bulanan çocukluk arkadaşı Murat K. (26) tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Sabah, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti, zanlı Murat K, otomobiliyle kaçtı.

Polis ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan zanlıyı, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki polis okulu kavşağında yakaladı. Sabah'ın vurulduğunu öğrenerek, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Ceset, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

650 LİRAYA SATIN ALMIŞ

Katil zanlısının cinayeti, imam nikahlı karısıyla ilgili dedikodu çıkardığı gerekçesiyle işlediği öne sürüldü. Murat K'nın, sorgusunda, cinayeti işlediği pompalı tüfeği kısa süre önce internetten 650 liraya satın aldığını söylediği öğrenildi.