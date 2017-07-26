Kazıdan 2 bin yıllık marka çıktı

Antalya
'nın Gazipaşa ilçesindeki Antiocheia Ad Cragum Antik
Kenti'nde kazı çalışmaları ABD'nin Nebraska Üniversitesi'nden Prof. Dr. Michael Hoff başkanlığında sürüyor. Hoff, "Kent yaklaşık 30 hektarlık bir alan. Kentin kazıları en az 300 yıl sürecek. Ama her sene heyecan verici keşifleri görebiliyoruz" dedi. Uşak Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Birol Can ise çok önemli bulgular elde ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Bu yılki kazılarda kentin marka değerinin olduğunu kanıtlayan bulgulara rastladık. Kentteki fırınlarda üretilen çömlek ve mozaik gibi ürünlerde, kente ait olduğunu gösteren "ANT" damgası yer alıyor. Bunlar bizim için çok önemli çünkü bütün Akdeniz
'de kendi seramiğini üreten kentler markalaşmayı sağlamış. Bunlardan birisi de Antiocheia ad Cragum. Seramiklerin üzerindeki mühürler, üretimin burada yapıldığını doğruluyor. Belki de burası bütün Akdeniz içinde markalaşmayı sağlayabilmiş önemli üretim merkezlerinden birisi." Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim görmüş 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğu değerlendirilen kentte Orta Çağ
kalesi, agora, sütunlu cadde, kilise, hamam, anıtsal kapı, tapınak ve nekropol alanındaki anıt mezar
lar bulunuyor. AA