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'te bin 600 yıllık bulundu

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 18:06 Güncelleme Tarihi: 26.7.2017 18:07
Kilis'te bin 600 yıllık şapel bulundu

Kaçak kazı sonucu bulunan kalıntısında, erken dönemine tarihlenen taban mozaiği ortaya çıkarıldı

'in Elbeyli ilçesinde yaklaşık bin 600 yıllık ile kitabe ve taban mozaiği bulundu.

İlçeye bağlı Sağlıcak köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığını belirleyen güvenlik güçleri, olay yerinde tarihi bir yapıya ait olabileceği değerlendirilen kalıntılar bulunması üzerine durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgede arkeologlarca yapılan kazıda, erken dönemine tarihlendiği düşünülen yaklaşık bin 600 yıllık şapel kalıntıları ile kitabe ve taban mozaiğine ulaşıldı.

Koruma altına alınan yapı kalıntısındaki mozaiklerin, başka bir bölgeye taşınması planlanıyor.

Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, AA muhabirine, bölgede kısmen tahrip olmuş mozaikler ile bir kitabe bulunduğunu belirterek, "Bu durum eski medeniyetlere ev sahipliği yapmış toprağın her bir tarafının ayrı bir değer olduğunu gösteriyor. Eserlerin turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

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Kilis'te bin 600 yıllık şapel bulundu
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