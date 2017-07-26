Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Korkunç rüyadan kurtulmak için gittikleri medyumda tacize uğradılar

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.7.2017 12:20
Korkunç rüyadan kurtulmak için gittikleri medyumda tacize uğradılar

'da 2 kız kardeş gördükleri korkunç rüyadan kurtulmak için gittikleri medyumun kendilerini hipnoz edip taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu.

'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde gerçekleştiği iddia edilen olayda üniversite öğrencisi F.Ö. (27) adlı genç kız ile kız kardeşi Ü.Ö. (25) korkunç rüyalar gördü.

Genç kızlar, bu tür işlere bakan ve medyum olduğu iddia edilen A.E.'nin (41) evine gitti. Kız kardeşler A.E.'nin kendilerini hipnoz edip vücutlarına yazılar yazarak elle taciz ettiğini, bu olayı da cep telefonuyla görüntülediklerini iddia ederek polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili A.E.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.E., Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Korkunç rüyadan kurtulmak için gittikleri medyumda tacize uğradılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz