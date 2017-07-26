Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 26 Temmuz 2017

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu oyununun 841'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaralar 14, 20, 21, 22, 26 ve artı 3 olarak belirlendi. Çekiliş sonuçları itibarıyla 5 artı 1 bilen iki kişi 341 bin 271'er lira ikramiye kazandı. İşte Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen iki kişi 341 bin 271 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 18 kişi 3 bin 791 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 195 kişi 350 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 644 kişi 34 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 564 kişi 21'er lira, 3 bilen 78 bin 426 kişi 4 lira 5'er kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 109 kişi 6 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 176 bin 852 kişi ise 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların İstanbul'un Ümraniye ve Kayseri'nin Kocasinan ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 275 bin 138 lira 65 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 906 bin 785 lira 39 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 505 bin 586 lira 36 kuruş aktarıldı.