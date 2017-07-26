Sevgililer cinayetten yargılanacak

Adana'da Behzat Gören (50) birlikte yaşadığı Zübeyde Özer'i (46) rahatsız ettiğini ileri sürüp kafa atıp darp ettiği Çetin Kurtboğan (49) 4 gün sonra yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Behzat Gören ile onu bu suça azmettirdiği öne sürülen tutuksuz Zübeyde Özer hakkında "Kasten insan öldürme, öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis istemi ile dava açıldı. Savcı, Çetin Kurtboğan'ın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti.



ÜÇ YIL ÖNCE TERK ETTİ

Olay, 23 Mart'ta Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Çetin Kurtboğan (49) birlikte yaşadığı Zübeyde Özer (46) fuhşa aracılık etme suçlarından yargılandıkları mahkemeler tarafından mahkum edildi. Ondan ayrılıp, şüpheli Behzat Gören'le yaşamaya başlayan kadın, aldıkları cezalara Çetin Kurtboğan'ın sebep olduğunu düşündü.



YUMRUK VE KAFA

Kadının kendisinden ayrılıp, başka bir adamla yaşamasını içine sindiremeyen Çetin Kurtboğan, Behzat Gören'le birkaç kez de kavga etti. Bu arada Zübeyde Özer, eski erkek arkadaşı ile görüşmeye devam etti. İddianameye göre Zübeyde, kendisine rahat vermeyeceğini düşündüğü Çetin'den kurtulmak için Behzat'ı etkilemeye başladı. Olay günü de çiftin oturdukları eve giden Çetin Kurtboğan, Gören tarafından yumruk ve kafa vurularak yaralandı.



TABURCU EDİLDİ

Yaralanıp, sokakta yere düşen talihsiz adam kardeşi tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi yoktur raporu verilen ve taburcu edilen Kurtboğan, hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla ilgili yakalama kararı bulunduğundan karakola şikayetçi olmadı. Olaydan sonra Çetin Kurtboğan öç almak amacıyla yeniden çiftin evine gitti. Evde kimseyi bulamayınca da pencereleri kırıp, oradan ayrıldı.



YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralı şekilde evinde kalan Kurtboğan 26 Mart'ta aldığı darbelerden dolayı yaşamını yitirdi. Yapılan otopside ölüm nedeninin künt kafa travmasına bağlı yüz kemik kırığıyla birlikte beyin kanaması olduğu bildirildi. Tutuklanan sanık, ölenin kendisini ve birlikte yaşadığı kadını rahatsız ettiğini bu yüzden tartışma çıktığını söyledi. Sanığın bıçak çekip, vurması üzerine karşılık verdiğini öne süren Gören, "Ölüm sebebi benim vurmam değil. Uyuşturucu."dedi. Kadın da suçlamayı kabul etmedi.

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