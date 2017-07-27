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'da başına kova geçiren hırsız bu kez jant çalarken yakalandı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.7.2017 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 12:00
Adana'da başına kova geçiren hırsız bu kez jant çalarken yakalandı

'da 2 yıl önce cezaevinden firar edip, hırsızlık için girdiği apartmanda tanınmak için kafasına kova geçiren 38 yaşındaki , bu kez otomobil jantı çalarken yakalandı.

Olay, 28 Haziran'da Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 3 tekerlekli el arabası ile sokakta giderken bir apartmana giren , oto tamirciliği yapan Mevlüt D.'ye ait 400 TL değerindeki 2 otomobil jantını alarak binanın giriş kapısının önüne koydu. Bir süre sonra tekrar gelen Yalçın, çaldığı jantları alıp arabaya koyarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

BAŞINA KOVA GEÇİRMİŞTİ

Hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan Yalçın, Hırsızlık Büro Ekipleri tarafından yakalanarak, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Murat Yalçın, 2015 yılında da tutuklu bulunduğu açık cezaevinden 2 günlük izin alıp dönmemiş, soygun için girdiği bir apartmanda kameraya görüntü vermemek için kafasına kova geçirip, binadan çıkarken de süpürgeyle güvenlik kamerasının açısını değiştirmişti.

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Adana'da başına kova geçiren hırsız bu kez jant çalarken yakalandı
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