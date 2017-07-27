Antalya merkezli uyuşturucu operasyonu

Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı. Antalya İl Jandarma Alay Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kalkan ve Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri; S.M. liderliğinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çeteye yönelik ortak operasyon başlattı. 4 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu Kaş İlçesi'ne bağlı Kalkan ve Kınık mahalleleri merkezli Muğla, Diyarbakır ve İstanbul'da 21 Temmuz'da eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 300 kişi sorgulandı. Bu kişilere uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 20 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 10 kilo esrar, 100 kök hint keneviri, 100 ecstacy tablet, 50 gram bonzai, ruhsatsız 5 tabanca, bu tabancalara ait 100 mermi, ruhsatsız 5 av tüfeği, bu tüfeklere ait 100 fişek, 25 cep telefonu ve altın yazmalı tarihi eser niteliğinde Kuran-ı Kerim ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 17'si dün savcılığa sevk edildi. İfade veren şüphelilerden çete lideri olduğu değerlendirilen S.M. ile E.A., K.Ç., T.D., Z.A., A.K., D.K. adlı kadın, A.İ., S.Y., K.S., G.A. ve Ş.K. tutuklanırken, Y.S., B.S., Y.K., A.S. ve Z.B. ise adli kontrolle bırakıldı. Tutuklanan 12 şüpheli Kaş Cezaevi'ne gönderildi.