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sanıp telefona sarıldılar... Gerçek polis gelince ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 27.7.2017 10:38
Ceset sanıp telefona sarıldılar... Gerçek polis gelince ortaya çıktı

’da atık kağıt toplayan bir kişi sıcak olduğu gerekçesiyle üstü çıplak halde sokakta uyuya kalınca vatandaşlar tarafından ölü sanılarak ihbar edildi. Olay yerine gelen polis, içki içtikten sonra sızdığı anlaşılan şahsı uyandırıp bölgeden uzaklaştırdı.

Olay, Sabah 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi 60064. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen ve kağıt toplayarak geçimi sağlayan bir kişi gece saatlerinde sarhoş olarak sokağa geldi. Kaldığı baraka ev sıcak olduğu için sarhoş adam üstünü çıkarıp sokaktaki boş arsada uyuya kaldı.

Sabah ise hareketsiz halde uyuyan adamı gören vatandaşlar, ölmüş olabilir düşüncesiyle polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri adamın yaşadığını ve uyku halinde olduğunu tespit etti. Polis ekipleri sarhoş adamı uyandırıp boş arsadan gönderdi.

Sarhoş şahısın sık sık bu şekilde sokaklarda sızmış olarak bulunduğu ve polisten başka kimsenin kendisine sahip çıkmadığı öğrenildi.

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Ceset sanıp telefona sarıldılar... Gerçek polis gelince ortaya çıktı
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