Fırtına, Marmara ve Avşa'daki tatilcileri korkuttu

MARMARA Denizi'nde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, Balıkesir'e bağlı olan Marmara ve Avşa adalarında yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Bugün öğleden sonra bir anda bastıran fırtına ve yağmur Marmara ilçesinde kurulan pazardaki tezgahların devrilmesine neden oldu. Denize giren vatandaşlar kapalı alanlara girmek zorunda kaldı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Önce dolu bastırdı. Sonra sağanak yağmur ve fırtına 15 dakika sürdü. İlçede açık pazar yerindeki bazı tezgahların fırtına nedeniyle devrildiğini duyduk. Başkada önemli bir şey yok" dedi.

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