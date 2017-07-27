Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, Marmara ve 'daki tatilcileri korkuttu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.7.2017 18:31 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 18:43
Fırtına, Marmara ve Avşa'daki tatilcileri korkuttu

'nde etkili olan ve , Balıkesir'e bağlı olan Marmara ve adalarında yaşamı olumsuz yönde etkiledi.
Bugün öğleden sonra bir anda bastıran fırtına ve yağmur Marmara ilçesinde kurulan pazardaki tezgahların devrilmesine neden oldu. Denize giren vatandaşlar kapalı alanlara girmek zorunda kaldı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Önce dolu bastırdı. Sonra ve fırtına 15 dakika sürdü. İlçede açık pazar yerindeki bazı tezgahların fırtına nedeniyle devrildiğini duyduk. Başkada önemli bir şey yok" dedi.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fırtına, Marmara ve Avşa'daki tatilcileri korkuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz