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'da yoğun ulaşımı olumsuz etkiledi

Giriş Tarihi: 27.7.2017 07:13 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 07:22
İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

'da saat 03.00'ten itibaren Boğaz'da ve bazı bölgelerde etkili olan nedeniyle ulaşımda bazı aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi.

Yoğunlaşan sis nedeniyle de neredeyse görünmez hale geldi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 06.00'dan itibaren Üsküdar-Beşiktaş, Üsküdar- Eminönü, Üsküdar-Karaköy, Üsküdar-Haliç, Kadıköy- Karaköy, Kadıköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Beşiktaş-Adalar vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

İptal edilen vapur seferleri nedeniyle Marmaray'ı kullanmaya yönelen yolcular, yoğunluk oluşturdu.

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İstanbul'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
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