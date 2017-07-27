Marmara'da sağanak yağmur hayatı felç etti

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Lapseki ve Çan ilçelerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı felç etti.

Lapseki ilçe merkezinde iş yerlerini su bastı, onlarca ağaç devrildi. Yağış sonrası belediye ekipleri seferberlik ilan etti. Ekipler, devrilen ve kırılan ağaçların dallarını topladı. Lapseki'de etkili olan aşırı yağışın ardından boğazın rengi değişti. Dağlardan akan çamurlu yağmur suları sebebiyle Anadolu yakasında ise deniz çamur rengini aldı.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Çan ilçesinde de etkili olan yağış sonrasında bazı yollar sular altında kaldı. Yağmurun bastırmasıyla birlikte belediye ekipleri yollardaki mazgalları temizleyerek olumsuzluk yaşanmasını önledi. Şiddetli yağış vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yağmura dışarıda yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

BURSA'YA YAĞMUR DOLU İLE BİRLİKTE GELDİ

Bursa'ya yağmur dolu ile birlikte geldi (Fotoğraflı) Serkan Akkuş BURSA (İHA) - Bursa'da sağanak yağmur doluyla birlikte etkisini gösterdi. Meteorolojinin günlerdir uyardığı yağmur Bursa'da akşam saatlerinde etkili oldu. Sabah saatlerinden bu yana güneşli ve sıcak havanın hüküm sürdüğü Bursa'da akşam saatlerinde gökyüzünü siyah bulutlar aldı. Birden bastıran yağmurda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak sığınacak yer aradı. Öte yandan bir süre yağmurla birlikte dolu da yağdı.