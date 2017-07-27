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Meteoroloji'den çok önemli uyarı

Giriş Tarihi: 27.7.2017 20:37 Güncelleme Tarihi: 27.7.2017 20:54
Meteoroloji'den çok önemli uyarı

Meteoroloji , başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. 'da yağışın saat 19:00 itibarıyla sona ereceği belirtildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinde başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü ların beklendiği belirtilerek, yağışların Edirne ve çevrelerinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram), , Tekirdağ ve 'un batı çevrelerinde ise kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlar, meydana gelebilecek , su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı..
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Meteoroloji'den çok önemli uyarı
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