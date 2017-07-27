Meteoroloji'den çok önemli uyarı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinde Marmara Bölgesi
başta olmak üzere yurdun kuzeybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış
ların beklendiği belirtilerek, yağışların Edirne ve Kırklareli
çevrelerinde çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram), Çanakkale
, Tekirdağ ve İstanbul
'un batı çevrelerinde ise kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olmasının beklendiği bildirildi.
Vatandaşlar, meydana gelebilecek sel
, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı..