Şiddetli yağış öncesi İstanbul karanlığa gömüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış, akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Silivri ve Beylikdüzü'nde dolu şeklinde de görülen yağış, İstanbul genelinde etkili oluyor.

Yağışla birlikte rüzgar da kuzey yönünden kuvvetlice ve aralıklarla fırtına şeklinde esiyor.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sisin ve pusun ilerleyen saatlerde yerini güneşli havaya, akşama doğru ise çok bulutlu ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağmura bırakması bekleniyor. Yağışlı hava ve rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların da hissedilir derecelerde azalarak mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.





İL İL HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi ile İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam ve gece saatlerinde Trakya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın İç Ege ile İç Anadolu'nun güney ve batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.