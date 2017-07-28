Son dakika: AKOM'dan İstanbul'un 4 ilçesi için şiddetli yağış uyarısı

Ayrıca Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yaşanacak sağanak yağış için vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.



Şiddetli fırtınada kapı camları tuzla buz oldu

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, ana arterler ve ara caddelerde sürücülere zor anlar yaşattı. D - 100 karayolunun bazı noktalarında oluşan su birikintileri, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı. Dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE DOLUDAN SONRA...

Çatılardan kopan parçalar da bazı araçlara zarar verdi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi. Bazı vatandaşların da yağış nedeniyle kayarak düşmeleri sonucu yaralandığı görüldü.