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Barajda cesedi aranan genç evde bulundu

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017 11:56 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 12:19
Barajda cesedi aranan genç evde bulundu

'de kardeşi ile motosiklet yüzünden kavga eden 22 yaşındaki Berat Ç., 'na atlayacağını söyleyerek evden ayrıldı. İhbar üzerine barajda aranan Berat Ç., 1 saat sonra ortaya çıktı.

Merkeze bağlı 'nda oturan Berat Ç., iddiaya göre 12 yaşındaki kardeşi ile motosiklet yüzünden kavga etti. Evdeki ablasına 'Motosiklet ile 'na atlayacağım, cesedim ile motoru barajdan alırsınız' diyerek evden ayrıldı. Berat Ç.'den haber alamayan ailesi durumu polis ve ekiplerine bildirdi. Ekipler, Akkaya Barajı'na giderek suda ceset aramaya başladı. Barajda ceset aramaları olumsuz sonuçlanırken, AFAD ve sağlık ekipleri, barajın yanında bulunan mağaraya girebilme ihtimaline karşı mağara içerisinde ve çevresinde de aramaya yaptı.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Yaklaşık 1 saat süren arama neticesinde ekipler, sonuca ulaşamadı. Bu sırada Sazlıca Kasabası'nda görüldüğü ihbar edilen Berat Ç. evlerinde bulundu.

Berat Ç.'nin daha öncede bu şekilde sözler söyleyerek evden kaçtığı öğrenildi.

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Barajda cesedi aranan genç evde bulundu
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