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aracı yaktı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017 16:34 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 16:42
Cep telefonu aracı yaktı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilde unutulan nun sı sonucu araçta çıktı.

Olay, Kulu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Öksüz kendisine ait 06 EA 7970 plakalı otomobilinin ön kısmında nu unuttu. Otomobilde unutulan telefon iddiaya göre aşırı sıcak nedeniyle patlayarak a neden oldu. sesiyle otomobilin başına koşan Mesut Öksüz otomobilini açarak içerisinde yanmaya devam eden telefonunu aracından dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından otomobildeki yangın söndürüldü.

Araç sahibi Öksüz, telefonun patlamasının aşırı sıcaklıktan kaynaklandığını söyledi.

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Cep telefonu aracı yaktı
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