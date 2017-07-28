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'de oyun oynayan çocuklar buldu

Giriş Tarihi: 28.7.2017 07:05 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 07:05
İzmir'de oyun oynayan çocuklar ceset buldu

'de oyun oynayan çocuklar, metruk bir binada buldu. Polis, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

'in Konak İlçesi'nde oyun oynayan çocuklar, metruk bir binada buldu.

Altay Mahallesi 786 Sokak'ta oyun oynayan çocuklar, metruk bir binada, hareketsiz yatan kişiyi görünce ailelerine haber verdi. Ailelerin de ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis, ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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İzmir'de oyun oynayan çocuklar ceset buldu
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