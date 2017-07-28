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'da : 8 yaralı!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017 22:49 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 22:54
Konya'da silahlı kavga: 8 yaralı!

’da iki aile aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan da 2’si kadın 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.45 sıralarında Merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle Aslanlıkışla Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede ya dönüştü.

Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada Ercan Ü., Selman Ü., Pınar Ü. ile diğer aileden Dursun D., Serdar D., Kudret D., Satılmış D., ve Çilem R. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2'si kadın 8 yaralı ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası mahallede çevik kuvvet ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Konya'da silahlı kavga: 8 yaralı!
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