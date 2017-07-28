Köpek ‘gezdirme’ cinayeti

Kocaeli
'nin merkez İzmit
ilçesinde yaşayan Murat Durak (29), önceki gece kuzeni Ömer Durak (37) ile birlikte köpeğini gezdirmeye çıktı. İki kuzen, saat 00.30 sıralarında, yolda aynı mahallede oturan Muhammet (15) ve Mehmet İlter (17) kardeşlerle karşılaştı. İddiaya göre İlter kardeşler, Murat Durak'a "Gecenin bu saatinde köpek
mi gezdirilir?" deyince taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, yakındaki evlerine gidip silah alan İlter kardeşler, iki kuzeni kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar, babaları Erdinç İlter'in kullandığı otomobille kaçarken ağır yaralanan iki kuzen, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Murat Durak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ömer Durak'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olaydan sonra operasyon başlatan polis, 2 saldırganı Sakarya il sınırında yakaladı. Bir kargo firmasında çalışan evli ve 2 çocuk babası Durak'ın cenazesi Kadıköy Yeşil Cami'de kılınan ikindi namazı sonrasında toprağa verildi.