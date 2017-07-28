Son dakika... Metoroloji’den bir uyarı daha!

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu, ana arterler ve ara caddelerde sürücülere zor anlar yaşattı. D - 100 karayolunun bazı noktalarında oluşan su birikintileri, sürücülerin araçlarıyla ilerlemesini zorlaştırdı. Dolu nedeniyle bazı araçların camları kırıldı. Çatılardan kopan parçalar da bazı araçlara zarar verdi. Yağmur ve doluya hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar metrobüs durakları, üst geçitlerin altları, iş yerleri ve bina girişlerinde yağışın dinmesini bekledi. Bazı vatandaşların da yağış nedeniyle kayarak düşmeleri sonucu yaralandığı görüldü.



Şiddetli fırtınada kapı camları tuzla buz oldu

MARMARA BÖLGESİNDE BUGÜN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışın kuvvetli sağanak olarak devam edeceğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların bu Sabah saatlerinde Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 milimetre) olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.





372 şimşek çaktı

Göllenmeler nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla suyu boşalttı. Şiddetli fırtına nedeniyle bazı ağaçların devrilmesiyle yollar trafiğe kapanırken, bu nedenle bazı araçlar da zarar gördü.

Avrasya Tüneli yoğun yağış nedeniyle, tünel içindeki araçların dışarı çıkamaması nedeniyle Avrupa - Asya yönünde 17 dakika, Asya - Avrupa yönünde ise 11 dakika geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yağışlardan E - 5 Avrupa Yakası otoyolu başta olmak üzere, hemen hemen tüm bağlantı yolları ve caddeler olumsuz etkilendi.



Sel sularında deniz yatağıyla yüzdü

Yıldırım düşmesi nedeniyle 2 yangın çıktı. Kağıthane'de plastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yine Haydarpaşa Garı'nın kulesine vinç devrilmesi nedeniyle çıkan yangın söndürüldü. Yaralanan bir vatandaş vincin altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Şişli Pangaltı'da Ermeni Mezarlığı'nın duvarının çökmesi sonucunda 3 vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yağışla birlikte alarma geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, İSKİ, Yol Bakım, İSTAÇ, Park Bahçeler, Zabıta, afad ve Karayolları ekipleri su baskını ve göllenmelere müdahale etti. Büyükşehir belediyesi su baskınlarına 6388 personel, 1194 araç, 417 motopomp, 786 dalgıç pompası ve ekipman ile müdahale etti. Tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalar oldu. 18 Temmuz'da meydana gelen yağış 45 dakikada 50 - 60 kilo yağış bırakırken, dün 20 dakikada fırtına ve doluyla birlikte 30 - 40 kilo yağış kaydedildi.

20 - 25 dakika süren yağışla birlikte lodos yönünden kuvvetlice, aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgâr, hava sıcaklıklarının da 10 derece azalmasına ve mevsim normallerinin altına düşmesine neden oldu. Şiddetli yağış sırasında dakikada ortalama 25 şimşek ve yıldırım görüldü, yağış boyunca toplam 372 adet şimşek ve yıldırım hadisesi gözlendi.





Haydarpaşa'da yıldırım yangını

Haydarpaşa Limanı'nda fırtınada 5 vinç ve 100 konteyner devrildi. Vinçlere yıldırım düştü. Büyük vincin içerisinde kimyasal madde bulunan konteynerlerin üzerine devrilmesiyle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede söndürüldüğü vurgulandı. Yaralanan bir memur tedaviye alındı.

İstinat duvarı çöktü

Şiddetli yağış nedeniyle Şişli Feriköy'deki Ermeni Mezarlığı'nın istinat duvarı yıkıldı. Yoldan geçen 3 kişi yaralandı, göçük altında kalan bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Şiddetli yağışın başlamasıyla Afetle Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) çalışmalara başkanlık yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, istinat duvarının hemen yapılması talimatını verdi.

Minareler yıkıldı

Şiddetli yağış dolayısıyla Küçükçekmece'de bir caminin minaresi tamamen yıkılırken, Kadıköy'de de bir caminin minaresinin külahı düştü. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Camisi'nin minaresi cami binasının üzerine devrilirken, yaralanan olmadı. Kadıköy'de Haydarpaşa Camisi'nin minaresinin kubbe kısmı da sağanağın etkisiyle devrildi. Kubbenin çevredeki kimsenin üzerine düşmediği bildirildi.

228 ağaç devrildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kenti akşam saatlerinde etkisi altına alan fırtına nedeniyle 228 ağacın devrildiğini, 88 çatının uçtuğunu bildirdi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre Aksaray'da metrekareye 20 kilogram, AKOM'da metrekareye 25 kilogram, Çavuşbaşı'nda metrekareye 39 kilogram, Yenibosna'da etrekareye 28 kilogram, Merter'de metrekareye 32 kilogram, Bostancı'da da metrekareye 17 kilogram yağış düştü.