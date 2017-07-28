Normal doğum için seferberlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
, Zekai Tahir Burak Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde düzenlenen "Sezaryen Oranlarının Azaltılmasında Etkili Yöntemler" konulu sempozyuma katıldı. Dünyaca ünlü doğum uzmanı Michel Odent'in "doğum şeklinin ve ortamının medeniyeti şekillendirdiği"ne ilişkin sözlerini anımsatan Emine Erdoğan, doğal ve fıtri bir doğum sürecinin insanlığın saf ve duru bir medeniyet inşasına da vesile olacağını ifade etti. Emine Erdoğan, doğum tecrübesinin kadınlara büyük bir bilgelik kazandırıp, yaratılış mucizesine tanıklık fırsatı sunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
Tüm kadınlarımız bu tecrübeyi en güzel şekilde yaşamayı hak ediyor. Fakat ne yazık ki modern dünya kadınlarımızı bu doğal deneyimden uzaklaştırıyor. Bir hayat kurtarma ameliyatı olarak bilinen sezaryen, artık tercih edilebilir bir doğum şeklini aldı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün yüzde 15 olarak açıkladığı makul sezaryen oranı, ülkemizde makul sınırları aşarak yüzde 53'lere yükselmiştir. Yani her iki çocuktan birisi sezaryenle doğmaktadır. Sezaryen elbette zorunlu sebeplerle yapıldığında hayat kurtarır. Fakat bir kolaylık olarak görülüp, müdahalesiz normal doğum
un yerine tercih edildiğinde anne ve bebek adına kayıplara neden olmaktadır.
Doğumhanelerin ışıklı ve gürültülü ortamı yerine, rahat, güvenli ve konforlu ortamların hazırlanması, inanıyorum ki kadınlarımızı rahatlatacak, doğum sürecini kolaylaştıracaktır.
Kadınlara güven ve cesaret verecek bir hasta-doktor ilişkisini tesis etmek, ebelik sistemini bilimsel çerçevede yeniden değerlendirmek gerekiyor. Bilim insanları olarak, kadınlarımıza sezaryenin bir talep konusu değil, zorunluluk gereği olabileceğini lütfen anlatın.
SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: SONUÇLAR DÜŞÜNDÜRÜCÜ
Sempozyumda konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sezaryenin bir doğum yöntemi değil cerrahi müdahale olduğunu belirterek, "Sezaryen, annenin çok sayıda doğum yapma hakkını adeta elinden almaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Demircan, normal doğumda anne ölüm oranlarının da sezaryenle kıyaslandığında daha az olduğuna işaret etti. Demircan, normal doğum sonrası ağrı şikâyetinin ve günlük yaşama dönüş süresinin de çok kısa olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile hastanede gebelerin sağlıklı şekilde doğuma hazırlanması amacıyla kurulan Gebe Okulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan yeni doğum yapan anneleri ziyaret edip bebeklerini sevdi.