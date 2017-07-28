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Yaşam Haberleri
Petek bal yiyen kadının midesinden 10 santim tel çıktı
Petek bal
yiyen kadının midesinden 10 santim tel çıktı
İHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2017
13:52
Güncelleme Tarihi: 28.7.2017
14:01
Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Hanım Dalkılıç'ın yuttuğu 10 santimetre tel ameliyatla çıkarıldı
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