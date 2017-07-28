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yiyen kadının midesinden 10 santim tel çıktı

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017 13:52 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 14:01
Petek bal yiyen kadının midesinden 10 santim tel çıktı

Antalya'da yaşayan 2 çocuk annesi Hanım Dalkılıç'ın yuttuğu 10 santimetre tel ameliyatla çıkarıldı

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Petek bal yiyen kadının midesinden 10 santim tel çıktı
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