Veteriner, muayene ettiği atın çiftesiyle öldü

BUGÜN NELER OLDU

Uzun yıllar Türkiye Jokey Kulübü Adana Hipodromu At Hastanesi'nde görev yapan ve at hastalıkları alanında uzmanlaşan, emekli olduktan sonra da klinik açan 3 çocuk babası Yusuf Doğan Apucu, dün akşam Pozantı İlçesi'ndeki bir çiftliğe atları muayeneye gitti. Bir ata 'genital muayene' olarak tanımlanan işlemi yapan Apucu'ya, iddiaya göre huysuzlanan at çifte attı. Çene bölgesine aldığı darbeyle savrulan Yusuf Doğan Apucu kanlar içinde yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Veteriner Hekim Apucu, kafa travmasına bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi.At sevgisiyle bilinen Veteriner Hekim Yusuf Doğan Apucu'nun at çiftesiyle ölümü, yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.