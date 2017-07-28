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, muayene ettiği atın çiftesiyle öldü

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 28.7.2017 15:04 Güncelleme Tarihi: 28.7.2017 15:08
Veteriner, muayene ettiği atın çiftesiyle öldü

ler Odası eski Başkanı Hekim 53 yaşındaki Yusuf Doğan Apucu, bir nde muayene ettiği atın çenesine çifte atması sonucu yaşamını yitirdi.

Uzun yıllar Türkiye Jokey Kulübü Hipodromu At Hastanesi'nde görev yapan ve at hastalıkları alanında uzmanlaşan, emekli olduktan sonra da klinik açan 3 çocuk babası Yusuf Doğan Apucu, dün akşam Pozantı İlçesi'ndeki bir çiftliğe atları muayeneye gitti. Bir ata 'genital muayene' olarak tanımlanan işlemi yapan Apucu'ya, iddiaya göre huysuzlanan at çifte attı. Çene bölgesine aldığı darbeyle savrulan Yusuf Doğan Apucu kanlar içinde yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Apucu, kafa travmasına bağlı nedenlerle yaşamını yitirdi.

At sevgisiyle bilinen Hekim Yusuf Doğan Apucu'nun at çiftesiyle ölümü, yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.
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Veteriner, muayene ettiği atın çiftesiyle öldü
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