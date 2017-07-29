“Burada 1 ay sonra bir tane bulamazsınız, hepsini zehirlerim"

Olay, Çukurova ilçesinde meydana geldi. Orman Mühendisi Ezgi Dinçer (25) ve annesi Figen Bingöllü (44), blokların uzağındaki boş araziye sokak hayvanları için mama bıraktıktan sonra blokların yan tarafındaki parka gelerek ağaçlık alanda bulunan boş su kabını suyla doldurdu.

Bu sırada, isminin Savaş G. olduğunu ve sitenin yönetim kurulunda bulunduğunu söyleyen bir kişi, hayvanları besleyen anne kıza tepki gösterdi. Ezgi Dinçer ise bu sırada G.'yi görüntülemeye başladı. Anne kızdan sokak hayvanlarını beslememesini isteyen Savaş G., "Sizin gibilerden uğraşmaktan bıktım. Burası benim sitem. Su kaplarını atarım, dökerim" diye konuştu.

Figen Bingöllü'nün "Terbiyesizlik yapmayın" demesi üzerine Savaş G., "Ben terbiyesiz, alçak, namussuz bir adamım, kapları dökerim. Burada da 1 ay sonra bir tane köpek bulamazsınız, hepsini zehirlerim. Köpeklerin ölüm parasını da öderim, 3 bin lira cezası var" diye karşılık verdi. Görüntülerde Savaş G.'nin, Ezgi Dinçer'in üzerine yürümesi dikkat çekti. Savaş G.'nin parktan ayrılması üzerine tartışma son buldu.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan anne kız daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Pek çok internet kullanıcısı hayvansever, olaya tepki gösterdi.

Açıklama yapan Ezgi Dinçer, 1 aydır bölgede besleme yaptıklarını belirterek, hayvanları zehirlemekle tehdit eden Savaş G'yi BİMER'e şikayet ettiğini, pazartesi günü ise Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunacağını kaydetti.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Tartışma sırasında kimsenin araya girerek "Sen nasıl hayvanları öldürüyorsun?" şeklinde tepki vermemesine de sitem eden Dinçer, "Sessiz kaldıkça bu hayvanların üstüne geliyorlar ama yanlış insana çattı. Bunun peşini bırakmayacağım. Daha önce burada tecavüz olayı oldu, şikayet üzerine siteden atmışlar. Biz de daha önce bu sitede oturuyorduk ama köpeklerimizi yok ettiler, taşınmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.