Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Gazetecinin kazada ölen 7 yaşındaki kızı toprağa verildi

Giriş Tarihi: 29.7.2017 15:37 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 15:37
Gazetecinin kazada ölen 7 yaşındaki kızı toprağa verildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dün bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yeni Çelik'in 7 yaşındaki kızı Kocaeli'nde toprağa verildi.

Karasu İlçesi'nde ailece tatillerini geçiren Yeni Çelik'in 7 yaşındaki kızı dün evlerinin önünde oynadığı sırada H.İ idaresindeki 34 HH 4048 plakalı otomobil geri geri gelirken Ecrin Çelik'e çarpması sonucu ağır yaralanan Çelik kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Serdar Camii'nde cenaze namazı öncesinde baba Ersin Çelik taziyeleri kabul etti. Cenazeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, gazete çalışanları ve yakınları katıldı.

Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Ecrin Çelik'in cenazesi Serdar Mahallesi Mezarlığı aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazetecinin kazada ölen 7 yaşındaki kızı toprağa verildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz