Gazetecinin kazada ölen 7 yaşındaki kızı toprağa verildi

Karasu İlçesi'nde ailece tatillerini geçiren Yeni Şafak Gazetesi İnternet Servisi Müdürü Ersin Çelik'in 7 yaşındaki kızı Ecrin Çelik dün evlerinin önünde oynadığı sırada H.İ idaresindeki 34 HH 4048 plakalı otomobil geri geri gelirken Ecrin Çelik'e çarpması sonucu ağır yaralanan Çelik kaldırıldığı Karasu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Serdar Camii'nde cenaze namazı öncesinde baba Ersin Çelik taziyeleri kabul etti. Cenazeye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, gazete çalışanları ve yakınları katıldı.

Öğlen kılınan cenaze namazının ardından Ecrin Çelik'in cenazesi Serdar Mahallesi Mezarlığı aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.