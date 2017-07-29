"Mümkünse bir hafta İstanbul'u terk edip Kuzey'e kaçın"

Profesör Mikdat Kadıoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada havaların çok daha fazla ısınacağını ve yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirtti. Türkiye'nin kuzeyinin sıcaklardan kaçmak için oldukça ideal olduğunu öneren bir de tweet attı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, zamanla Trabzon ve Giresun'un iç kesimleri ile Artvinve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güney Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor (Vatan)