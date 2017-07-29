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"Mümkünse bir hafta İstanbul'u terk edip Kuzey'e kaçın"

Giriş Tarihi: 29.7.2017 16:43 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 16:56
Mümkünse bir hafta İstanbul'u terk edip Kuzey'e kaçın

Türkiye’de yağmur ve dolu yağışının etkileri yavaş yavaş atlatılırken sıcaklığın ne kadar artacağı da merak konusu oldu. Prof. Dr. Mikdat Kadioğlu, 30 Temmuz'dan sonra İstanbul'da nın yükseleceği uyarısında bulundu.

Profesör Mikdat Kadıoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada havaların çok daha fazla ısınacağını ve yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında kalacağını belirtti. Türkiye'nin kuzeyinin sıcaklardan kaçmak için oldukça ideal olduğunu öneren bir de tweet attı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, zamanla Trabzon ve Giresun'un iç kesimleri ile Artvinve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Güney Ege'de yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor (Vatan)

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"Mümkünse bir hafta İstanbul'u terk edip Kuzey'e kaçın"
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