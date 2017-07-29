‘Örnek çift’in dehşet evi

Konya'nın Cihanbeyli İlçesi, önceki gün inanılmaz bir aile içi cinayetle sarsıldı. Cihanbeyli Emniyet Amirliği Trafik Tescil Şubesi'nde görevli polis memuru Serkan Ç., Köprübaşı Mahallesi'ndeki evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi.

Beylik tabancasıyla sağlık ocağında hemşire olarak çalışan 4 yıllık eşi 27 yaşındaki Elif Ç.'ye kurşun yağdıran Serkan Ç., son kurşunu da kendi kafasına sıktı. İzinden dönen kızı ile olaydan bir gün önce görüşen emekli imam Mustafa Ö., daha sonra haber alamayınca endişelenip evine gitti. Zili çalan Mustafa Ö. kapı açılmayınca evden ayrılmayı düşünürken, torununun ağlama sesini duydu. Bunun üzerine hemen çilingir çağıran Ö., eve girdiğinde dayanılmaz bir manzarayla karşılaştı.

ANNESİNİN KUCAĞINDAYDI

Mustafa Ö., kızını ve damadını yatak odasında yerde kanlar içinde yatarken buldu. 2.5 yaşındaki torununu annesinin cansız bedeninin üzerinde elindeki boş biberonla yatarken gören Ö., kıyafetleri ve elleri kan içindeki minik kızı hemen dışarı çıkardı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemede Elif Ç.'nin 6, Serkan Ç.'nin ise tek kurşunla öldüğü belirlendi. Çiftin 2.5 yaşındaki kızları ise yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili polis araştırması sürerken, yakınları çiftle ilgili şunları anlattı: "İlçede çok sevilen, aile hayatlarıyla örnek gösterilen bir çiftti. Güler yüzlüydüler, herkesle iyi geçinirlerdi. Tanıyıp sevmeyen bulamazsınız. Birbirlerine de çok bağlılardı, aralarında sorun yoktu. Bırakın kavga etmeyi, birbirlerine karşı seslerini bile yükseltmezlerdi... Çok uyumlulardı. Örnek gösterilen bir aileydi."

Habertürk