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Otomobilde !

Giriş Tarihi: 28.7.2017 23:11 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 01:59
Otomobilde şüpheli ölüm!

3 arkadaş, alkol aldıktan sonra otomobilde uyudu. E. K., sabah uyandığında 2 arkadaşının cansız bedeni ile karşılaştı

'un Vezirköprü ilçesinde, bir otomobilin içinde uyuyan iki kişi sabah arkadaşları tarafından hareketsiz bulununca hastaneye kaldırıldı. Hastaneye götürülen iki arkadaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü'de gece bir araç içinde uyuyan 3 arkadaştan E. K.'nın, sabah uyandığında araç içindeki A. Ö. ve A. K.'nın hareketsiz olduklarını görünce araçla 'ne gittiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre, ölüm nedeni belirlenemeyen gençlerin cesedi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilde şüpheli ölüm!
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