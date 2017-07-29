Son dakika: Zincirlikuyu'da feci kaza!

Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya müdahale ediyor.
D-100 Zincirlikuyu'da mevkiinde kaza
D-100 Zincirlikuyu mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya müdahale ediyor.