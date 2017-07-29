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Son dakika: 'da feci !

Giriş Tarihi: 29.7.2017 14:58 Güncelleme Tarihi: 29.7.2017 15:44
Son dakika: Zincirlikuyu'da feci kaza!

D-100 mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karışlya geçmeye çaalışan bir kişliye çarptı. da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Hayatını kaybeden kişinin cesedinin ve çarpan aracın kaldırılmasının ardından 2 şerit trafiğe açıldı.

da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya müdahale ediyor.

D-100 Zincirlikuyu'da mevkiinde kaza

D-100 mevkii Edirne istikametinde bir otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza nedeniyle yolda 2 şerit trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya müdahale ediyor.

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Son dakika: Zincirlikuyu'da feci kaza!
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