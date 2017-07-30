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4. 'te ekibi yaptı! 2 polis yaralı

Giriş Tarihi: 30.7.2017 10:18 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 10:18
4. Levent'te yunus ekibi kaza yaptı! 2 polis yaralı

4. 'te '' diye tabir edilen motorize ekiplerden biri yaptı.

İHA'nın haberine göre; İki polis memuru yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

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4. Levent'te yunus ekibi kaza yaptı! 2 polis yaralı
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