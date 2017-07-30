Son dakika: Antalya Festival Çarşısı'nda yangın çıktı

Antalya'da Aspendos Bulvarı'nda bulunan Festival Çarşısı'nda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Aspendos Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesine ait otobüs depolama alanı yanında bulunan Antalya Festival Çarşısı'nın ortasındaki bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, bir süre sonra dükkanın yanındaki iş yerlerine de sıçradı. Henüz söndürülemeyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına çarşı esnafı da katılıyor.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa koordinasyonunda 17 itfaiye aracı ve 70 itfaiye eri müdahale etti. Yangın nedeniyle Aspendos Bulvarı, tek yönlü trafiğe kapatıldı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yangının yaklaşık bir saatlik müdahaleyle söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarına başlandı. Çarşıda 500'ün üzerinde iş yeri bulunduğu, iç taraftaki dükkanların büyük bölümünün depo olarak kullanıldığı ve yangın nedeniyle çarşının yaklaşık 3'te 2'sinin zarar gördüğü belirtildi.

İş yeri zarar gören İsmail Okbay, yaptığı açıklamada, hediyelik eşya dükkanının cayır cayır yandığını belirterek, "Bir şey yapamadım, çok üzgünüm. 20 bin liranın üzerinde zararım var." diye konuştu.