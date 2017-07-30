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Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Giriş Tarihi: 30.7.2017 08:48 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 08:49
Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen sında 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir istikametinden Antalya istikametine seyreden Ebru Bayram'ın kullandığı 07 GVV 85 plakalı otomobil, Alacabel mevkinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada Seher Bayram (47) ile aynı araçta bulunan Gamze Bayram (20) olay yerinde hayatını kaybetti, Ebru ve Kenan Bayram da yaralandı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen ekipleri yaralıları olay yerine gelen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Cesetler ise savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Antalya'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
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