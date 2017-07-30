Başkentte silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi Üçoğul Sokak'taki Seyfi Şenel Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kavga sonrasında olay yerinden ara sokaklara kaçan 3 şahsı kısa süren kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, olay yeri inceleme çalışmalarında tabanca ve boş kovanlara rastlandı. Ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.