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silahlı ve : 5 yaralı

Giriş Tarihi: 30.7.2017 07:38 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 07:39
Başkentte silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

iki grup arasında çıkan silahlı ve da biri ağır 5 kişi yaralandı.

Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi Üçoğul Sokak'taki Seyfi Şenel Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güvenlik güçleri kavga sonrasında olay yerinden ara sokaklara kaçan 3 şahsı kısa süren kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, olay yeri inceleme çalışmalarında tabanca ve boş kovanlara rastlandı. Ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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Başkentte silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı
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