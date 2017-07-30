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partisine 14 gözaltı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 11:31 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 11:32
Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı

Afyonkarahisar'da bir fabrikanın bahçesinde düzenlenen ' partisinde' havaya ateş açılması nedeniyle polis 14 kişiyi gözaltına aldı. Fabrikaya özel harekat polisi ve da sevk edildi.

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dün gece bir sucuk fabrikası sahibinin oğlu, yakında evlenecek arkadaşı için fabrika bahçesinde diğer arkadaşlarının da katıldığı bekarlığa 'Veda partisi' organize etti. Alkollü eğlencede iddiaya göre gecenin ilerleyen saatlerinde silahlarla havaya ateş açıldı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Silah sesleri üzerine takviye ekipler istendi. Bunun üzerine fabrika önüne çok sayıda polis ve özel harekat ekipleriyle sevk edildi. Polis gruptan 14 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. nde işlemleri tamamlanan 14 kişi daha sonra serbest bırakıldı.

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Bekarlığa veda partisine 14 gözaltı
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