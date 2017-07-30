Bisiklet tamircisinin çocuğa tacizini müşteri yakaladı

Olay, merkez Meram ilçesi Alavadı Mahallesi'nde bulunan bisiklet tamiri yapan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre tamirci E.G. aynı mahallede oturan H.K.'yı işyerinde dudağından öperek taciz etti. Bu sırada işyerine gelen müşteri Ö.A., olayı görmesi üzerine polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Ö.A. ifadesinde, ''Tamir için çocuğumun bisikletini vermiştim. Akşam saatlerinde de bisikleti almak için işyerine gittim. İçeri girdiğimde işyeri çalışanı kanepe üzerine tanımadığım bir çocuğu dudağından öpüyordu'' dedi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, E.G.'yi kısa süre içinde gözaltına aldı. E.G. ilk ifadesinde, ''Olay günü yan komşumuz olan H.K. ile kanepe üzerine oturmuş şakalaşıyorduk. O sırada içeri müşteri geldi. Bizi gördü. Bizi yanlış anladı. Ben cinsel tacizde bulunmadım'' dedi.

E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.