Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Bisiklet tamircisinin çocuğa tacizini müşteri yakaladı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.7.2017 16:04 Güncelleme Tarihi: 30.7.2017 16:24
Bisiklet tamircisinin çocuğa tacizini müşteri yakaladı

'da bisiklet tamircisi 26 yaşındaki E.G., 14 yaşındaki erkek çocuğu H.K.'yı işyerinde dudağından öperek taciz ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Meram ilçesi Alavadı Mahallesi'nde bulunan bisiklet tamiri yapan bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre tamirci E.G. aynı mahallede oturan H.K.'yı işyerinde dudağından öperek taciz etti. Bu sırada işyerine gelen müşteri Ö.A., olayı görmesi üzerine polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Ö.A. ifadesinde, ''Tamir için çocuğumun bisikletini vermiştim. Akşam saatlerinde de bisikleti almak için işyerine gittim. İçeri girdiğimde işyeri çalışanı kanepe üzerine tanımadığım bir çocuğu dudağından öpüyordu'' dedi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, E.G.'yi kısa süre içinde gözaltına aldı. E.G. ilk ifadesinde, ''Olay günü yan komşumuz olan H.K. ile kanepe üzerine oturmuş şakalaşıyorduk. O sırada içeri müşteri geldi. Bizi gördü. Bizi yanlış anladı. Ben de bulunmadım'' dedi.

E.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bisiklet tamircisinin çocuğa tacizini müşteri yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz